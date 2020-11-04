Пятого ноября в Беларуси будет до 10 градусов тепла

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории пройдут дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу – небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный с переходом на западный 4–9 метров в секунду, днем по северо-западу порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, а днем прогнозируется 5–10 градусов тепла.Схожие погодные условия будут наблюдаться и в два последующих дня.В пятницу, 6 ноября, облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. В отдельных районах по югу туман. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться в диапазоне от +1 °С до +8 °С, а днем будет от +7 °С до +12 °С.В субботу, 7 ноября, опять облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, по северо-востоку порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет 4–9 градусов выше нуля, а днем синоптики обещают +8…+13 °С.