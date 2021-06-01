Пятеро талантливых школьников Витебской области удостоились премии областного отделения Белорусского детского фонда

рассказалаВ этом году 19 человек претендовали на получение премии, выбрали пятерых. Чем примечательны обладатели премии 2021 года?Солистка вокальной студии «Изюминка» Новополоцкой гимназии № 1 Дарья Васеха за прошедший учебный год стала лауреатом десяти международных конкурсов и фестивалей. Кроме того, девочка осваивает игру на фортепиано в ДШИ при Новополоцком музыкальном колледже. Занятие творчеством не мешает Даше быть отличницей учебы.Отличница СШ № 3 Витебска Яна Михайлова также на отлично обучается в образцовой детской изобразительной мастерской «Маленькие волшебники» Витебского областного дворца детей и молодежи. Ее педагог Юлия Соловьева отмечает незаурядные способности девочки. Оригинальные, эмоционально наполненные рисунки и живописные композиции юной художницы высоко оценили и на конкурсах разных уровней, и на международных фестивалях. За прошедший учебный год Яна накопила десять дипломов.Третьеклассник гимназии № 3 Витебска имени А. С. Пушкина Константин Наумчик благодаря яркому и высокому исполнительскому мастерству на фортепиано не раз покорял сердца жюри разных конкурсов. У этого талантливого восьмилетнего ребенка семь дипломов только за минувший учебный год.Выпускница СШ № 1 Лепеля, активистка Елизавета Клавович – актриса образцового театрального коллектива «Триада» Лепельского районного центра детей и молодежи – не раз становилась победителем конкурсов чтецов разного уровня.Десятиклассница из гимназии г. Барань Ксения Янковская занимается в образцовой школе поэзии «Лотос» Оршанского районного центра творчества детей и молодежи. Ее стихи опубликованы в региональных и республиканских СМИ, интересные и содержательные эссе принесли немало дипломов.Пожелаем дальнейших успехов этим талантливым ребятам.Фото: Белорусский детский фонд