В Минске открылась пятая сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
Повестка сессии традиционно насыщенна, сенаторы планируют рассмотреть ряд значимых вопросов. В частности, о Декрете Президента от 18 марта 2021 г. № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», законопроекты по вопросам технического регулирования и энергосбережения, по вопросам адвокатской деятельности и по вопросам уголовной ответственности.
Кроме того, Совет Республики планирует рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской Республики Афганистан о военно-техническом сотрудничестве».
Напомним, принятым к сведению Палатой представителей 30 апреля Декретом Президента № 1 от 18 марта 2021 года предусматривается наделение Администрации Парка высоких технологий контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
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Пятая сессия Совета Республики начала работу
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