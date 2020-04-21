Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся

В январе — марте текущего года в столице ввели в эксплуатацию 175,5 тысячи квадратных метров жилья, пишет БЕЛТА.
В Главном статистическом управлении Минска проинформировали, что организациями всех форм собственности за отчетный период было построено 2,8 тысячи новых квартир.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 35,8 тысячи квадратных метров (или 20,4 процента от общего количества). Из них с использованием господдержки построили 30,8 тысячи квадратных метров.
Для многодетных семей введено 16,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья.