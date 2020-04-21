Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся

Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся

В январе — марте текущего года в столице ввели в эксплуатацию 175,5 тысячи квадратных метров жилья, пишет БЕЛТА.


В Главном статистическом управлении Минска проинформировали, что организациями всех форм собственности за отчетный период было построено 2,8 тысячи новых квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 35,8 тысячи квадратных метров (или 20,4 процента от общего количества). Из них с использованием господдержки построили 30,8 тысячи квадратных метров.

Для многодетных семей введено 16,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение
Молочная продукция белорусских предприятий поедет во Вьетнам
Определена продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов
На Минщине прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»
В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками
Фото в Instagram теперь можно делать объемными
Биржа: российский рубль подешевел, доллар и евро подорожали
Минобразования: все школы обеспечены необходимыми дезсредствами
Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году
Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Караев: белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции
Таможенники оформили в первоочередном порядке 77 тыс. тонн товаров первой необходимости
Большинству предприятий американского штата Теннесси разрешили возобновить работу с 1 мая
Какие новые аттракционы появятся в столичных парках
В Ждановичах недовольный ценами на водку покупатель угрожал продавцам пистолетом
Началось зарыбление самых популярных рыбацких водоемов: пополнение в Чигиринском водохранилище
С 1 мая сотрудники органов внутренних дел начнут охрану общественного порядка в массовых зонах отдыха
Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся
Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета
Financial Times посоветовала послушать белорусскую группу
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ