Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Пять способов отлично провести выходные 13-15 ноября

Пять способов отлично провести выходные 13-15 ноября

Приближаются выходные - самое время спланировать, как провести эти дни интересно и с пользой. Предлагаем вам и любопытные мероприятия в Минске, и кое-что из домашних развлечений. 

Фото: ingame.com.ua

Если вы хотите стать ближе к искусству, то вам следует отправиться в Музей-мастерскую З.Азгура. Там можно посмотреть выставку картин белорусского художника Евгения Красовского «Гений этюда». Мастер считает, что именно этюд сохраняет свежесть и уникальность первого и самого сильного впечатления от контакта с окружающим миром. 

Мы уже говорили вам, что Республиканский театр белорусской драматургии предлагает посмотреть свои спектакли в режиме онлайн. Весь ноябрь РТБД будет транслировать следующие постановки: «Шлюб з ветрам», «Бетон» и «Паляванне на сябе». 

Фото: rtbd.by

14 ноября в 18:00 в столичном планетарии покажут фильм «Мексика: сквозь пространство и время» о науке и мифологии. Купол планетария превратится в сцену, на которой возродятся древние ацтекские храмы, удивительные боги и другие незабываемые аспекты жизни народов, ранее населявших центральную Америку.

В случае, если вам интересна история и археология, загляните в Национальный исторический музей. Сегодня там открылась выставка  «Археологический памятник: фиксация прошлого в прошлом». Имена таких мастодонтов белорусской археологической науки, как Александр Лявданский, Сергей Дубинский, Исаак Сербов, Константин Поликарпович, и других представлены в музее через фотографии и находки из экспедиций первой половины ХХ века. 


Отличный вариант для уютного киновечера: оценить нового лидера топ-250 по версии «КиноПоиска». По их версии, лучшим стала снятая по мотивам романа Стивена Кинга мистическая драма «Зеленая миля». Если вы в числе тех, кто еще не успел оценить картину, на это смело можно выделить время на выходных. События разворачиваются вокруг обвиненного в страшном преступлении Джона Коффи. Он оказывается в тюрьме. В фильме затрагиваются серьезные философские темы, можно поразмышлять над противостоянием добра и зла, справедливости и лжи. 

Фото: kinopoisk.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Лиде пенсионерка сделала на стенах здания циничные надписи
КОММЕНТАРИЙ завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игоря Карпова и завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича
Китайский форум по правовому сотрудничеству в контексте COVID-19 объединил участников из 20 стран
ФОТОФАКТ. В Минске бойцы ОМОНа прошли испытания на право ношения черного берета
Бесплатно анонимно сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно с 20 ноября по 24 декабря в Минске
Пять способов отлично провести выходные 13-15 ноября
В Бресте открыли новую котельную
Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко
Минтруда и соцзащиты: спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет
Выступления Лукашенко вызывают большой интерес у украинцев – главред телеканала "112 Украина"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Две судьбы, две светлых повести
Кондрашов: политиков такого калибра, как Александр Лукашенко, в мире осталось мало
Саснович проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Австрии
В БГМУ более чем 600 студентам вручили благодарственные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом
Дресс-код – бойцовка. На Всебелорусский слет студенческих отрядов собралось более 500 участников
Повезет – не повезет? Тест про пятницу, 13-е
Кунцевич: белорусские студенческие отряды – профессиональная и жизненная школа для тысяч молодых ребят
В Московском районе Минска появился новый арт-объект
60 бывших солдат получат награды от имени министра
Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами – их могут восстановить "под гарантии"
Задержан витебчанин, угрожавший в интернете преподавателю из Академии МВД
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Мягкость не работает
Ярошевич: общественные приемные позволяют каждому высказать свое мнение и быть услышанным
Воскресенский: наша задача – вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
На Гомельщине менее чем за сутки в ДТП погибли 3 пешехода
Объекты торговли и общепита не будут обслуживать посетителей без защитных масок
Генпрокуратура проводит дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко
В БГУ открылась выставка белорусской куклы
Выпущен посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе
13 ноября – Международный день слепых
Белорусские биатлонисты завершают подготовку к новому сезону в австрийском Обертиллиахе
Еще не декабрь, но декабрист уже цветет
мнение
Всеволод ШИМОВ
Американский раскол
Колхикум, или безвременник осенний — растение, перепутавшее времена года
Парламентарии обсудили предотвращение и решение международных коммерческих споров инициативы «Одного пояса, одного пути»
Полочанин поделился секретом успеха на соревнованиях
Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»
Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2020 - стрим
Троллейбусы маршрута № 48 перестанут курсировать, а макршрута № 62 не будут ходить по выходным
Действительно ли Трамп проиграл выборы? Появились сомнения
"Сплотиться и выступить единым фронтом" – Лукашенко назвал главное лекарство от "цветных революций"
Лукашенко: белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Стачечник по чужому выбору
1800 новобранцев из Минской области отправятся для прохождения срочной военной службы
Антиковидные прополис и мед: как помочь себе во время пандемии
Белорусский режиссер Валерий Рубинчик первым снял кино по сценарию Ренаты Литвиновой
Авторы
СКАНИРУЙТЕ