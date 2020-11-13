Пять способов отлично провести выходные 13-15 ноября

Фото:

ingame.com.ua





Фото:

rtbd.by

Фото:

kinopoisk.ru

Если вы хотите стать ближе к искусству, то вам следует отправиться вТамможно посмотреть выставку картин белорусского художника Евгения Красовского «Гений этюда». Мастер считает, что именно этюд сохраняет свежесть и уникальность первого и самого сильного впечатления от контакта с окружающим миром.Мы уже говорили вам, чтопредлагает посмотреть свои спектакли в режиме онлайн. Весь ноябрь РТБД будет транслировать следующие постановки: «Шлюб з ветрам», «Бетон» и «Паляванне на сябе».14 ноября в 18:00 впокажут фильм «Мексика: сквозь пространство и время» о науке и мифологии. Купол планетария превратится в сцену, на которой возродятся древние ацтекские храмы, удивительные боги и другие незабываемые аспекты жизни народов, ранее населявших центральную Америку.В случае, если вам интересна история и археология, загляните в. Сегодня там открылась выставка «Археологический памятник: фиксация прошлого в прошлом». Имена таких мастодонтов белорусской археологической науки, как Александр Лявданский, Сергей Дубинский, Исаак Сербов, Константин Поликарпович, и других представлены в музее через фотографии и находки из экспедиций первой половины ХХ века.Отличный вариант для уютного киновечера: оценить нового лидера топ-250 по версии «КиноПоиска». По их версии, лучшим стала снятая по мотивам романа Стивена Кинга. Если вы в числе тех, кто еще не успел оценить картину, на это смело можно выделить время на выходных. События разворачиваются вокруг обвиненного в страшном преступлении Джона Коффи. Он оказывается в тюрьме. В фильме затрагиваются серьезные философские темы, можно поразмышлять над противостоянием добра и зла, справедливости и лжи.