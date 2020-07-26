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Воздушный шарик размером «почти с меня» обязательно лопнет

Пять процентов

Уже давно посчитано, и всем известно, и ни для кого не секрет: протестный электорат нашей «свядомай» оппозиции составлял примерно 5%. Это естественное в любом обществе и в любой стране количество радикалов. Недовольных. Упертых.   

Может быть, что-то изменилось? Артем Горбацевич покинул ниву, чтобы «съездить в вояж по Витебщине». В обозе у предвыборной птицы-тройки, разумеется. И вот что он пишет. 

Глубокое – пришло «чуть ли не 10% жителей». Из них половина, не меньше, - из глубокого любопытства. 

Новополоцк – «несколько тысяч». Ну, пусть две. От стотысячного населения – это 2%.

Витебск – «столько же, сколько и в столице». В Минске «независимые» считали кто как мог, получалось от 3 до 7 тысяч. Мы уже подбили итог (www.sb.by 20.07.20) – это никак не больше 5% от рядом лежащих двух районов города. А всего в столице их девять. 
В Витебске картина аналогичная: при населении 360 тысяч пришло ну пусть пять – не собрали и 1,5 процентов. «Пры гэтым яны нашмат больш злыя», - полагает Горбацевич. То есть любопытствующих зевак там было гораздо меньше. 

И еще отмечает: «Многія прыйшлі нават не для таго, каб паслухаць кандыдатаў». Правильно, протестный электорат – он не о том, чтобы программы слушать, вдумываться и делать ответственный выбор. Он – побузить. Была бы зима – уши бы себе назло отморозили, наверное. 

Словом, даже «Наша Нiва» уверенно, с фотками и цифрами, подтвердила: нигде по стране количество желающих примкнуть к бабьему бунту не превышает тех самых пяти процентов. Просто нынче об этом кричат гораздо громче – так ведь и не было раньше соцсетей, телеграм-каналов и белгазпромовских денег. 

Кстати, о каналах. За трое суток по мобилизации нехты Степы Путило лично мне позвонили 214 абонентов. И прислали 103 смски. Я не сверял номера, поэтому пусть будет 300 человек. А нехта хвастает, что у него 300 тысяч подписчиков. Степа! – 0,1%, Степа. Пора делать ребрендинг: назвать канал, скажем, «СПустило» - старые кенты, может, и поморщатся, но и новые набегут. 

Для тех, кто морщится. Кто протестует «мы не фашисты», хотя их никто так и не называл. Кто нарочито возмущается «призывом стрелять в народ», подхватив эту чушь от нехты, от «Свободы», из соцсетей. Докладываю: на квартиру, на дверь подъезда ваши белоцепкальные клеят мне листовки. Полагаю, следом наступит очередь детского сада и школы. 

Тут и текст любимца женщин бальзаковского возраста Дениса Дудинского пригодился (самим-то думать лень). Ваш кумир уже на шаг от того, чтобы стать Кнутом Педерсеном, он же Гамсун, поддержите его в материнских объятиях. 

Я понимаю: политическая борьба, столкновение взглядов, пути развития и нравится – не нравится. Но разве нечто подобное происходит с вашими кандидатами? С вашими штабными и организаторами? С вами, в конце концов? Повторю: между красными и белыми есть неоспоримое различие: это белые сжигали в топках и вырезали звезды. Каждый белоцепкальный становится именно в этот ряд. 

Ни в коем случае не подумайте, что я жалуюсь! Просто непонятно, отчего же вы так обижаетесь, когда я называю вас бандерлогами? «Мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на голову». 

Вам не устают рассказывать, как вас много, как «все джунгли восхищаются вами», что вы – соль этой земли, потому что «это правда, мы все так говорим». Но вот вам ваши же цифры: на деле вас пять процентов, вряд ли больше. 

Может, выключите телефон и подумаете?

Не накипело, а просто предлагаю. 
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