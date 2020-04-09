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  2. Пять предприятий Минской области перепрофилированы под производство бытовых масок и марлевых повязок

Пять предприятий Минской области перепрофилированы под производство бытовых масок и марлевых повязок

Предприятия Минской области в день изготавливают свыше 209 тысяч бытовых масок и марлевых повязок, информировали в пресс-службе Минского облисполкома.

В области частично перепрофилированы пять предприятий. В настоящее время маски шьют в ООО «Марк Формэль», ОАО «Свитанок», ОАО «Купалинка», ЗАО «Калинка», ОАО «Элиз».

На заводах «Марк Формэль» в Узде производят также одноразовые комбинезоны  примерно 800 единиц за день. Две модели медицинских одноразовых масок, которые уже стали производить в «Марк Формэль», показали 8 апреля председателю Минского облисполкома Александру Турчину во время посещения им завода компании в Заславле.

— Эти маски будем отпускать в аптечную сеть для продажи населению, а также в медицинские учреждения. Кроме этого, компания освоила производство защитного комбинезона, нарукавников и бахил, — отметил Александр Турчин. 

По его словам, важно удовлетворить потребность как медицинских учреждений, так и людей в средствах индивидуальной защиты, чтобы все чувствовали себя спокойно и уверенно.

Всего указанными предприятиями изготовлено свыше двух миллионов масок и 4,2 тысячи комбинезонов.

На предприятии «Изотоп» в Солигорске продолжается производство медицинских респираторов. На данный момент выпущено 16 тысяч штук.

22 организации бытового обслуживания Минской области изготовили 10 тысяч масок для собственных нужд и под заказ. Шесть предприятий системы потребкооперации региона сшили более шести тысяч масок.

В Любани на площадях филиала ОАО «Кристалл» приступили к разливу дезинфицирующих средства, первая партия которых была доставлена в одно из медучреждений области. 

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