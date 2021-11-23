Пять электронных ярмарок вакансий пройдут 23 ноября в Беларуси

Пять региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 23 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Ошмянского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие шесть нанимателей. Ошмянский сыродельный завод (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») представит 18 вариантов трудоустройства, ОАО «Радиотехника» – 5 вакансий, РУП ЖКХ – 33 свободных рабочих места, ОАО «Ошмянский мясокомбинат» – 37 вакансий, Ошмянская центральная районная больница – 121 вариант трудоустройства, ОАО «Строитель» – 37 свободных рабочих мест.

В Кобринском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 11:00. Участники – ОАО «Пинский автобусный парк» с 26 вариантами трудоустройства, базирующееся в Пинске ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» со 141 вакансией и ООО «Многопрофильная производственно-торговая фирма «Беларусь» (на рынке с 1991 года, за это время из мелкого швейного предприятия превратилась в авторитетного производителя спецодежды и тканей, а также продавца обуви, средств индивидуальной защиты, хозяйственных товаров), которая предлагает работу кладовщику, оператору сновального оборудования, специалисту по маркетингу, ткачу, швее и штукатуру.

Управление по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома с 10:00 до 12:00 проведет электронную ярмарку вакансий с участием расположенного в Заславле торгового унитарного предприятия «ГМК» ОАО «Гродненский мясокомбинат», Минской центральной районной клинической больницы, ОАО «Нерудпром», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение». В мероприятии также изъявили желание участвовать столичные УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска», УП "Ремавтодор Партизанского района г. Минска», УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» и Главное статистическое управление г. Минска.

Электронная ярмарка вакансий Калинковичского района пройдет с 15:00 до 16:00 с участием ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги», а в аналогичном мероприятии для жителей Мозырского района участие примет только ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.