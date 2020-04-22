Пять электронных ярмарок вакансий для жителей четырех областей Беларуси пройдут 22 апреля

Государственная служба занятости 22 апреля проведет пять электронных ярмарок вакансий для жителей Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей — соответствующая информация размещена на специализированном сайте e-vacancy.by.





С 10.00 до 12.00 состоится электронная ярмарка вакансий предприятий Витебска, в которой примут участие ОАО «Знамя индустриализации», УП «Галант», УП «Витебский меховой комбинат», ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов», ОАО «Вистан», ОАО «АТП №4», ОАО «Керамика» и филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» — всего будет представлено 165 вакансий.

В те же часы пройдет электронная ярмарка вакансий Смолевичского района. В ней, как предполагается, примут участие ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения», филиал ОАО «Гомельдрев» «Паркетный завод» и ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».

В период с 10.00 до 13.00 на электронную ярмарку вакансий приглашают тех, кто желает трудоустроиться в Новополоцке. Свои предложения представят НТКУП «Трамвайный парк» (туда требуются водители погрузчика, трамвая, кондуктор, монтажник строительных конструкций, монтер пути, рабочий зеленого строительства, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и др.), НКУП «ЖРЭО» (требуются слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей), УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» (требуются врач-специалист, медицинская сестра, санитар, фельдшер-лаборант), ОАО "Трест №16, г. Новополоцк» (требуются дорожный рабочий, машинист бульдозера, машинист сваебойных установок, монтажник строительных машин и механизмов, прораб, слесарь по ремонту автомобилей и др.), УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» (требуются водитель автомобиля, оператор конвейерной линии, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, электрогазосварщик) и филиал «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс».

Электронная ярмарка вакансий Климовичского района пройдет с 11.00 до 13.00. Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод».

Наконец, с 15.00 до 17.00 пройдет электронная ярмарка вакансий Мозырского района. Ее участники — КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» и филиал «Автобусный парк № 2 г. Мозыря» ОАО «Гомельоблавтотранс» — они предложат более 25 рабочих мест.

Электронные ярмарки вакансий — это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Они призваны значительно сократить период поиска работы, проходят на сайте www.e-vacancy.by. Первая электронная ярмарка вакансий прошла в Беларуси в конце 2018 года.