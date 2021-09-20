Пять человек стали жертвами стрельбы в Алматы

54-летний гражданин, проживающий в населенном пункте Алматы, 20 сентября открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое правоохранителей. Подозреваемый задержан, информирует ТАСС.
– В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома – гражданин Д. 1967 года рождения – проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, – уточняется в тексте сообщения пресс-службы департамента полиции.
Согласно информации ведомства, пять человек, среди которых двое правоохранителей, были смертельно ранены. Подозреваемый обезврежен и задержан.
В полиции добавили, что в данный момент ситуация находится под контролем. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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