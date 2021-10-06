Пять человек стали жертвами проливных дождей на севере Китая

Как минимум пять человек стали жертвами обрушившихся на китайскую провинцию Шаньси непрерывных дождей, передает агентство Синьхуа.
Четыре человека погибли в уезде Пусянь городского округа Линьфэнь, еще одна смерть жертвы непогоды зафиксирована в городском округе Люйлян, где, согласно информации местных властей, обрушились 153 жилых дома, повреждены десятки дорог и мост. По меньшей мере 1,3 тыс. человек эвакуированы.
По сведениям железнодорожного бюро в Тайюане, столице провинции Шаньси, в результате непогоды было приостановлено движение девяти поездов, еще три поезда опоздали.
В соседней провинции Шэньси также непрерывно идут дожди. В данный момент из пострадавшего из-за ливней региона в безопасные места доставлены как минимум 50 тыс. граждан.
Фото: pixabay.com