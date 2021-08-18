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  2. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке

Как минимум пять человек были ранены в результате вооруженного нападения в Нью-Йорке, передает РИА Новости.


По информации местного отделения телеканала ABC, вечером 17 августа неизвестный вышел из транспортного средства темного цвета и начал стрелять по игравшим в настольные игры у магазина людям в возрасте до 30 лет.

Четырем раненым потребовалась госпитализация, еще один от помощи врачей отказался. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В США в последнее время количество происшествий со смертельными исходами от насилия с помощью огнестрельного оружия заметно возросло. В минувшем году от подобных ранений погибли 43 тысячи американцев.

Фото: pixabay.com
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