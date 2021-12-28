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Пять человек погибли при стрельбе в штате Колорадо

Как минимум пять человек были убиты 27 декабря в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо), передает ТАСС.


По информации главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, на которого ссылается местный филиал телеканала Fox News, три человека погибли в результате стрельбы в разных частях города, еще двое получили ранения. Кроме того, жертвами инцидента стали двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил стража порядка из огнестрельного оружия.

Согласно предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с правоохранителями в Лэйквуде и включен в общее число убитых.

– Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером, – уточнил Пол Пейзен.

Фото: pixabay.com
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