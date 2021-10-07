Пять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения в результате ДТП на юге Китая

Как минимум пять человек стали жертвами аварии, которая произошла в результате лобового столкновения грузовика с пятью легковыми транспортными средствами в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Еще одиннадцать человек получили ранения, уточняет агентство Синьхуа.
Согласно информации местных властей, грузовик пробил центральное разделительное ограждение на территории населенного пункта Циньчжоу и врезался в пять машин, которые передвигались по встречной полосе.
Водитель грузового транспортного средства задержан. В настоящее время ведется расследование причин аварии.
Фото: pixabay.com