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  2. Пять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения в результате ДТП на юге Китая

Пять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения в результате ДТП на юге Китая

Как минимум пять человек стали жертвами аварии, которая произошла в результате лобового столкновения грузовика с пятью легковыми транспортными средствами в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Еще одиннадцать человек получили ранения, уточняет агентство Синьхуа.


Согласно информации местных властей, грузовик пробил центральное разделительное ограждение на территории населенного пункта Циньчжоу и врезался в пять машин, которые передвигались по встречной полосе.

Водитель грузового транспортного средства задержан. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Фото: pixabay.com
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