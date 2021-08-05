Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ

Сотрудники ГАИ ночью дежурили на трассе Минск – Гродно в Щучинском районе. Около 1:45 они подали сигнал с требованием остановки автомобилю "Фольксваген". Водитель это проигнорировал и попытался скрыться.Началось преследование, через полтора километра нарушитель остановился. При задержании водитель и один из пассажиров оказали неповиновение. Милиционеры посчитали, что они пьяны. Водитель от освидетельствования отказался, а у пассажира-мужчины выявили три промилле алкоголя.В салоне автомобиля также была девушка-пассажир и 6-летняя дочь водителя. Выяснилось, что 36-летний мужчина пил спиртное в Минске со знакомыми, а потом решил отвезти ребенка к бабушке в Гродно. Девочка все это время спала и не слышала происходящего. Ее передали приехавшей бабушке.Фото: скриншот видео ГАИ УВД Гродненского облисполкома