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  2. Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ

Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ

Пьяный водитель такси с шестилетней дочкой в салоне пытался скрыться от сотрудников ГАИ на трассе М-6 под Щучином, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Сотрудники ГАИ ночью дежурили на трассе Минск – Гродно в Щучинском районе. Около 1:45 они подали сигнал с требованием остановки автомобилю "Фольксваген". Водитель это проигнорировал и попытался скрыться.

Началось преследование, через полтора километра нарушитель остановился. При задержании водитель и один из пассажиров оказали неповиновение. Милиционеры посчитали, что они пьяны. Водитель от освидетельствования отказался, а у пассажира-мужчины выявили три промилле алкоголя.

В салоне автомобиля также была девушка-пассажир и 6-летняя дочь водителя. Выяснилось, что 36-летний мужчина пил спиртное в Минске со знакомыми, а потом решил отвезти ребенка к бабушке в Гродно. Девочка все это время спала и не слышала происходящего. Ее передали приехавшей бабушке.

Фото: скриншот видео ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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