Нетрезвый 42-летний водитель из Минска пытался дать взятку милиционерам, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Около полуночи 30 января на заправке в Узденском районе экипаж ГАИ остановил автомобиль Toyota. По внешним признакам минчанин, находившийся за рулем, был пьян. Освидетельствование подтвердило 2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха.
Чтобы избежать ответственности, задержанный в служебной машине попытался откупиться и положил между сиденьями несколько купюр номиналом 100 долларов США. Инспекторы оперативно отреагировали и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.
Видео МВД
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Пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ: возбуждено уголовное дело
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