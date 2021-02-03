Пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ: возбуждено уголовное дело

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Около полуночи 30 января на заправке в Узденском районе экипаж ГАИ остановил автомобиль Toyota. По внешним признакам минчанин, находившийся за рулем, был пьян. Освидетельствование подтвердило 2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха.Чтобы избежать ответственности, задержанный в служебной машине попытался откупиться и положил между сиденьями несколько купюр номиналом 100 долларов США. Инспекторы оперативно отреагировали и вызвали на место следственно-оперативную группу.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.Видео МВД