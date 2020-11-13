Пьяный витебчанин убил ножом лабрадора

В Витебске мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил питомца дочери своей сожительницы.
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Инцидент произошел в один из воскресных дней. В то время как владелица собаки ушла на работу, ее 50-летняя мать вместе со своим 31-летним сожителем устроили застолье. В какой-то момент к ним присоединилась соседка. Во время посиделки 50-летняя женщина пожаловалась на пса дочери. Подогретый этими разговорами изрядно подвыпивший мужчина решил расправиться с животным. Схватив со стола нож, злоумышленник отправился в комнату, где находилась собака.
– Мужчина подошел к спокойно лежащему псу и нанес ему несколько ударов ножом. После этого он вытянул тело животного на улицу, а затем занес обратно в комнату, – сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
На вой в комнате и последующий шум откликнулась соседка, которая впоследствии позвонила в милицию и хозяевам питомца.
По материалам проверки, проведенной участковым Первомайского РОВД Витебска, следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
– Ранее подозреваемый был судим три раза, – рассказал Виталий Сапроненко.
Фото: pixabay.com
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