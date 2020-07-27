Пьяный виновник ДТП ранил мужчину в Минске

ДТП произошло на улице Козлова, рассказали в МВД Беларуси.

Водитель пытался скрыться с места ДТП в центре Минска на улице Козлова и ранил мужчину. Известно, что накануне днем водитель «Форда» при перестроении врезался в «Инфинити».

- После ДТП водитель «Форда» попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. В момент задержания одному из них водитель нанес ножевое ранение, - рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, врачи оказали пострадавшему помощь и госпитализация не потребовалась. Все обстоятельства случившегося выясняются.