Утром 25 октября в районную милицию сообщили об обнаружении тела 48-летнего мужчины в д. Большая Мысса Сморгонского района без признаков жизни, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, вечером накануне двое сельчан распивали спиртные напитки в одной компании. Между ними возникла ссора: 18-летний парень избил 48-летнего мужчину и оставил его на обочине дороги – тот скончался. Юноша отправился выпивать дальше.
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, по изъятым объектам назначены необходимые исследования, допрошен подозреваемый и очевидцы произошедшего.
Действия парня квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Беларуси. Обвиняемый заключен под стражу. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.
Фото: СК
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Пьяный сельчанин избил мужчину и оставил его умирать на обочине
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