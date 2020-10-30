Пьяный сельчанин избил мужчину и оставил его умирать на обочине

По данным следствия, вечером накануне двое сельчан распивали спиртные напитки в одной компании. Между ними возникла ссора: 18-летний парень избил 48-летнего мужчину и оставил его на обочине дороги – тот скончался. Юноша отправился выпивать дальше.Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, по изъятым объектам назначены необходимые исследования, допрошен подозреваемый и очевидцы произошедшего.Действия парня квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Беларуси. Обвиняемый заключен под стражу. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.Фото: СК