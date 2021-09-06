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  2. Пьяный полочанин ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

Пьяный полочанин ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

Ночью 5 сентября нетрезвый житель Полоцка попал в ДТП на угнанном эвакуаторе. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

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Сообщение об аварии в Полоцкий РОВД поступило около часа ночи 5 сентября. Пострадавший водитель рассказал, что на его автомобиль совершил наезд эвакуатор. 

После аварии шофер вышел из грузовика и попытался уговорить пострадавшего не обращаться в милицию. Полочанин почувствовал, что собеседник пьян. Мужчина также узнал и сам автомобиль, который принадлежит его знакомому. Виновник ДТП понял, что договориться не получится, и решил скрыться. 

Его поиском занялись правоохранители. Они установили, что транспортное средство действительно было угнано. Нашли подозреваемого в одном из полоцких общежитий. Мужчина был задержан и рассказал, что возвращался домой после застолья. По дороге ему на глаза попался припаркованный эвакуатор. На нем он и решил добраться до дома. 

По дороге он не справился с управлением и попал в ДТП.  Ночные поездки на чужом грузовике в нетрезвом виде обернулись для ранее судимого жителя Полоцка возбуждением уголовного дела. 

Видео УВД Витебского облисполкома
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