Пьяный полочанин ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

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Сообщение об аварии в Полоцкий РОВД поступило около часа ночи 5 сентября. Пострадавший водитель рассказал, что на его автомобиль совершил наезд эвакуатор.После аварии шофер вышел из грузовика и попытался уговорить пострадавшего не обращаться в милицию. Полочанин почувствовал, что собеседник пьян. Мужчина также узнал и сам автомобиль, который принадлежит его знакомому. Виновник ДТП понял, что договориться не получится, и решил скрыться.Его поиском занялись правоохранители. Они установили, что транспортное средство действительно было угнано. Нашли подозреваемого в одном из полоцких общежитий. Мужчина был задержан и рассказал, что возвращался домой после застолья. По дороге ему на глаза попался припаркованный эвакуатор. На нем он и решил добраться до дома.По дороге он не справился с управлением и попал в ДТП. Ночные поездки на чужом грузовике в нетрезвом виде обернулись для ранее судимого жителя Полоцка возбуждением уголовного дела.Видео УВД Витебского облисполкома