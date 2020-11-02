Пьяные подростки разбили окна в минской школе

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Это произошло вечером 30 октября в столичной школе № 59 по ул. Лидской: неизвестные повредили стекла шести оконных рам на первом этаже.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что двое подростков (16 и 17 лет) после битья стекол поднялись по пожарной лестнице на крышу учебного заведения и повредили вентиляционную шахту, кондиционер и стекла. Свои подвиги запечатлели на снятом смартфоном видео.Нарушители не учатся в этой школе. По их словам, на такой поступок молодые люди решились потому, что были пьяны. Ранее к ответственности подростки не привлекались, следователи дадут правовую оценку их действиям.Видео МВД