Пьяные быховчане обокрали магазин, но далеко не убежали: их нашли прятавшимися под машиной

Инцидент произошел среди ночи в Быхове. На пульт местного отдела Департамента охраны поступил сигнал – сработала сигнализация в одном из магазинов. Прибывший на место наряд милиции обнаружил, что воры пробрались в торговую точку, выбив окно.





Официальный представитель Могилевского областного управления Департамента охраны Анастасия Марченко рассказала:

– Группа задержания осмотрела прилегающую территорию и обнаружила тех, кто незаконно проник в торговый объект. Это были двое местных жителей, одному из которых 45 лет, другому – 38. А нашли их, нетрезвых, прятавшимися от милиции под легковым автомобилем Renault, что был припаркован неподалеку. В салоне машины обнаружили и украденный из магазина товар: шесть бутылок водки и две бутылки газировки.





За содеянное быховчанам придется ответить по закону. Кстати, как уточняют в Департаменте охраны, оба уже имели судимости в прошлом.





Фото: Департамент охраны