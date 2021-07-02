Путина попросили уволить худрука МХАТа

Бывший худрук, а ныне президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр, передает РБК.
По ее словам, нужно уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
«Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется руководить, от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Все поглотит хулиганский развлекательный и эстрадно-цирковой балаган», – высказалась она.
Доронина заявила, что из театра выгнали талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями почти уничтожен.
В пресс-службе МХАТа в ответ заявили, что артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.
«Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц в своих корыстных интересах», – отметили в пресс-службе.
Фото: rbc.ru
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