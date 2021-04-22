Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве

Ранее Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе, чтобы обсудить вопросы урегулирования конфликта в этом регионе.





"Что касается предложения украинского руководства и Президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", – сказал Владимир Путин. По его словам, это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую, отношения украинского руководства к Русской православной церкви и, по сути, попытки ее разрушения, отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины, а также к российским гражданам, проживающим в Украине. "Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений. О чем мы, безусловно, можем только сожалеть, – заявил глава российского государства. – Но если Президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать".



"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", – обратил внимание Владимир Путин.



Если же есть необходимость обсудить развитие двусторонних отношений, то, подчеркнул российский лидер, в Москве готовы принять Президента Украины в любое удобное для него время.



Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с таким подходом российского коллеги. "Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе - пусть встречаются, правильно? Это же их дело", - сказал глава белорусского государства.



"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - добавил Александр Лукашенко.

