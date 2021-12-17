Путин заявил, что санкции стали инструментом конкурентной борьбы

Таким мнением Президент РФ Владимир Путин поделился, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Слова российского лидера приводит ТАСС.
«То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто», – сказал Владимир Путин.
Он полагает, что страна должна своевременно реагировать на вызовы. «Причины [для санкций] всегда найдутся. Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения», – добавил Президент РФ.
Фото: ТАСС