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  2. Путин заявил, что санкции стали инструментом конкурентной борьбы

Путин заявил, что санкции стали инструментом конкурентной борьбы

Таким мнением Президент РФ Владимир Путин поделился, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Слова российского лидера приводит ТАСС.


«То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто», – сказал Владимир Путин.

Он полагает, что страна должна своевременно реагировать на вызовы. «Причины [для санкций] всегда найдутся. Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения», – добавил Президент РФ.

Фото: ТАСС
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