Путин заявил, что не исключает блокировки иностранных IT-сервисов, если те будут игнорировать законы РФ

отметил Владимир Путин.Напомним, что в России 1 июля был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут должны открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица иностранные лица по закону приобретают ряд обязанностей. Среди них – необходимость разместить на своем веб-сайте форму обратной связи с пользователями из РФ, ограничивать доступ к нарушающей российское законодательство информации.Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые будут обязаны открыть в России представительства по закону «о приземлении» с 1 января. В реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.