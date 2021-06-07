Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь

– отметили в Кремле.Во время беседы Владимир Путин подчеркнул: хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов., – проинформировали в пресс-службе.