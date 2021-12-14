Путин в разговоре с Макроном обратил внимание на нарушение Польшей и странами Балтии прав беженцев

Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на нарушение Польшей и государствами Балтии международных обязательств по защите прав беженцев, сообщает БЕЛТА.
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– В связи с поднятым Эммануэлем Макроном вопросом об обстановке на границах Беларуси со странами ЕС Президент России высказался в пользу обсуждения возникших проблем в прямых контактах представителей членов Евросоюза с Минском, – отметили в Кремле. – Обращено внимание на нарушение Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права. Выражена надежда, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня.
Также с обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.
– Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России, – заявили в пресс-службе Кремля.
Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений. Об этом, напомнили в Кремле, говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом.
– Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении, – добавили в пресс-службе.