Путин в разговоре с Макроном обратил внимание на нарушение Польшей и странами Балтии прав беженцев

– отметили в Кремле.Также с обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса., – заявили в пресс-службе Кремля.Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений. Об этом, напомнили в Кремле, говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом., – добавили в пресс-службе.