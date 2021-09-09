Путин: уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации

Президент России Владимир Путин заявил, что до сих пор неизвестно, как сложившаяся в Афганистане ситуация повлияет на региональную и глобальную безопасность, пишет ТАСС.
«Уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», - сказал Владимир Путин во время онлайн-саммита БРИКС.
Он отметил, что и Россия, и ее партнеры по БРИКС, выступают за установление мира и стабильности на афганской земле. «Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», - заявил Президент России.
Кризис в Афганистане, подчеркнул Владимир Путин, был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране чуждые ей иностранные ценности.
Фото: ТАСС