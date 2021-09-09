Путин: цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне этого года

Владимир Путин отметил, что в результате сегодняшних переговоров удалось достичь договоренностей "по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители".сказал Президент России.Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии./Будет дополнено/