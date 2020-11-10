"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения". Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая во время заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, неприкрытым вызовом общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС.
– Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи. Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем ШОС. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нужно позволить белорусскому народу самому спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги.
Фото БЕЛТА
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Путин: считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения
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