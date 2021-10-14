Путин: санкции против некоторых стран ЕАЭС должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза

Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он, в частности, отметил успешную реализацию такого важного совместного проекта, как стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года:
- Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост. Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе-июне товарооборот между государствами-членами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объемы внешней торговли ЕАЭС с третьими странами – на четверть.
По словам Владимира Путина, таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства ЕАЭС подвергаются санкциям со стороны Запада:
- Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем. Такие внешние неблагоприятные условия должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза.