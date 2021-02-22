Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Главой белорусского государства Александром Лукашенко в Красной Поляне в Сочи, пишет БЕЛТА.
По словам Александра Лукашенко, производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.
"Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию (вакцины. – Прим. БЕЛТА) поставили в прошлом году. В этом году в феврале и марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что на вашем предприятии…" – сказал Владимир Путин.
На этом его слова подхватил Глава белорусского государства, продолжив фразу: "…по вашим технологиям мы производство в марте начинаем".
"Совершенно верно. И что очень важно – технологии переданы", – подчеркнул Президент России. Он отметил, что ни с кем Россия так плотно не работает в этом вопросе.
"Серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников – тех, кто больше контакт имеет с людьми. Поэтому это очень серьезная поддержка, – сказал Александр Лукашенко. – Самая эффективная вакцина – это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть".
Фото: пресс-служба Президента РФ – БЕЛТА
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Путин: Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса
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