SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Путин раскритиковал польские власти за применение против беженцев водометов

Путин раскритиковал польские власти за применение против беженцев водометов

Президент России Владимир Путин раскритиковал польские власти за применение против беженцев водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов. Об этом сообщает ТАСС.


- Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше, - сказал Владимир Путин.

По его словам, необходимо деполитизировать ситуацию с беженцами на границе Беларуси и стран Евросоюза.

- Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц, - обратил внимание Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

- [Необходимо] деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать, - отметил президент РФ.

Владимир Путин сообщил, что много беженцев погибли на границе Беларуси и Польши, подчеркнув, что их там хоронят каждый день. Президент РФ раскритиковал польское правительство за применение против беженцев водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов.

- Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак, - добавил он.

- Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами, - констатировал президент РФ.

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы