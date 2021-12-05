Президент России Владимир Путин раскритиковал польские власти за применение против беженцев водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов. Об этом сообщает ТАСС.
- Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше, - сказал Владимир Путин.
По его словам, необходимо деполитизировать ситуацию с беженцами на границе Беларуси и стран Евросоюза.
- Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц, - обратил внимание Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
- [Необходимо] деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать, - отметил президент РФ.
Владимир Путин сообщил, что много беженцев погибли на границе Беларуси и Польши, подчеркнув, что их там хоронят каждый день. Президент РФ раскритиковал польское правительство за применение против беженцев водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов.
- Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак, - добавил он.
- Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами, - констатировал президент РФ.
Фото: ТАСС