Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая включительно

Фото: пресс-служба П

резидента РФ /

ТАСС

Президент России напомнил, что впереди череда больших майских праздников, а между ними — 6, 7 и 8 мая. Владимир Путин отметил, что "и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать"., — заявил Владимир Путин.