Введенные из-за пандемии COVID-19 нерабочие дни нужно продлить до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в российских регионах. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса нового типа в регионах Российской Федерации, пишет ТАСС.
Фото: пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Президент России напомнил, что впереди череда больших майских праздников, а между ними — 6, 7 и 8 мая. Владимир Путин отметил, что "и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать".
"Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", — заявил Владимир Путин.
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Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая включительно
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