Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, местом проведения первой встречи Путина и Байдена выбрана женевская вилла Ла Гранж.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей – узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.
Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
Опубликовано:
1120
Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter