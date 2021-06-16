Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Напомним, местом проведения первой встречи Путина и Байдена выбрана женевская вилла Ла Гранж.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей – узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.