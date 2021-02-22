Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах в Красной Поляне

В начале встречи Президент России прежде всего коснулся рабочих моментов, подчеркнув высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. По его словам, сегодня на повестке у двух президентов "большой комплекс работы". Вместе с тем Владимир Путин выразил надежду, что после обсуждения важных тем главы государств смогут сделать перерыв на отдых., – сказал Владимир Путин., – ответил Александр Лукашенко.