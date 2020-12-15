Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин пожелал политику успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
Напомним, накануне кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232 голоса. Именно такой результат прогнозировали СМИ на протяжении нескольких недель. Пока Трамп не признал поражение, он оспаривает итоги, однако ни один суд его не поддержал.
Фото: РИА Новости
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Путин поздравил Байдена с победой на выборах
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