Об этом Президент России заявил во время VIII Форума регионов Беларуси и России. Он отметил:
– Беларусь для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
Отсюда и принципиальная позиция Российской Федерации относительно нынешней ситуации вокруг нашей страны:
– Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию.
Владимир Путин уточнил:
– Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям – вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия – простым людям, в том числе в самих европейских странах.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения:
– Заниматься строительством нашего общего Союзного государства, а в более широком плане – укреплять интеграционные процессы на евразийском пространстве. И мы будем это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.
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Путин пообещал всестороннюю поддержку Беларуси
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