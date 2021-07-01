Путин пообещал всестороннюю поддержку Беларуси

Отсюда и принципиальная позиция Российской Федерации относительно нынешней ситуации вокруг нашей страны:Владимир Путин уточнил:При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения: