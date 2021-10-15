Путин: показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ начинают улучшаться, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ. Для начала отметил:
– Ключевая роль Содружества Независимых Государств состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан. Именно на это направлена реализация обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030-го года. В этих документах фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающих эффективное развитие каждого из его участников, плодотворное торгово-экономическое взаимодействие и полноценное взаимодействие зоны свободной торговли. Это все требует профессионального разговора.
Президент России также с удовлетворением обратил внимание, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах Содружества начинают улучшаться, несмотря на пандемию коронавируса:
– Увеличились объемы товарооборота внутри Содружества на 27 процентов. Открываются перспективы осуществления крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышающих взаимосвязь на пространстве Содружества, вовлеченность экономик и компаний в евразийские производственные и транспортные цепочки. Важно, что у предпринимательских кругов государств –членов СНГ растет интерес к взаимному сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексов и рациональному использованию имеющихся природных ресурсов. Для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, благоприятные условия для граждан стран СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах.