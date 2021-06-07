Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

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ТАСС

Закон был единогласно принят Госдумой 19 мая. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон – за это проголосовали 152 человека.Отмечается, что 27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Москва не собирается в угоду Вашингтону менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу.В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что РФ якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последнее время в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, а процесс денонсации займет несколько недель.Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.