Отношения Беларуси и России развиваются, и развиваются успешно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
Российский лидер отметил, что во время переговоров предстоит обсудить широкий спектр вопросов: фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и сотрудничество в многосторонних форматах.
"Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно. Несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный – почти $30 млрд общий объем сегодня. Уверен, что все восстановится – и в прежнем объеме", – заявил Владимир Путин.
Президент России рассказал, что обе стороны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. "Да, действительно, и там предстоит еще многое сделать, но тем не менее сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы. Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это пенсионное обеспечение, трудоустройство, здравоохранение. Много позитивного уже сделано", – подчеркнул глава российского государства.
Вместе с тем он добавил, что по некоторым вопросам еще предстоит договориться, согласовать позиции. "Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно. Я имею в виду и правительственную команду, и команды по линии администраций, и, как видим теперь, по линии специальных служб", – отметил Владимир Путин.
Также, по его словам, Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности "в самом широком смысле этого слова".
Фото: ТАСС
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Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно
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