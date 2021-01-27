Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике

Президент России Владимир Путин предполагает, что противоречия в мире могут нарастать практически во всех сферах, передает ТАСС.
«Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий», – сказал Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе». По его словам, «такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах».
«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах», – заявил президент РФ. Он также добавил, что «это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей». Данные факторы, по мнению Путина, неизбежно сказываются на характере международных отношений: те становятся более нестабильными, международные институты ослабляются, региональные конфликты множатся.
Российский лидер отметил роль пандемии коронавируса в изменениях в мировой экономике и политике. Он заявил: «Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы».
Фото пресс-службы президента РФ
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