Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике

сказал Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе». По его словам,заявил президент РФ. Он также добавил, чтоДанные факторы, по мнению Путина, неизбежно сказываются на характере международных отношений: те становятся более нестабильными, международные институты ослабляются, региональные конфликты множатся.Российский лидер отметил роль пандемии коронавируса в изменениях в мировой экономике и политике. Он заявил:Фото пресс-службы президента РФ