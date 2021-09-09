Путин о работе над интеграцией России и Беларуси: это текущая давняя работа на протяжении многих лет

– сказал Владимир Путин.Глава российского государства подчеркнул, что стороны провели очень большую работу. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в экономической и финансовой сферах, в промышленной политике, что, по словам Президента России, чрезвычайно важно особенно сегодня, когда весь мир пытается преодолеть последствия пандемии.– подчеркнул российский лидер.В повестке встречи двух лидеров 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международная проблематика. Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.Как сообщалось БЕЛТА, на данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре-ноябре. Если Александр Лукашенко и Владимир Путин окончательно договорятся на переговорах 9 сентября, то на уровне правительств соответствующие программные документы могут быть подписаны уже на следующий день – в Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина.