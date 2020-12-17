Путин: нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами

Своим мнением касательно происходящего в нашей стране Президент России Владимир Путин поделился во время пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их. И Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что [это надо сделать] в спокойной ритмичной обстановке», – сказал Путин.
Также российский лидер подчеркнул: «То, что мы видим сейчас, к сожалению, – это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается».
«Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, и не помогает никогда», – добавил он.
Что касается дальнейших действий по урегулированию ситуации в стране, Владимир Путин считает: «Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан».
Фото: ТАСС
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