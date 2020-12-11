Путин: нужно активнее продвигаться по пути интеграционного строительства

Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в онлайн-формате. Прежде всего он выразил слова благодарности белорусском руководству за проделанную работу во время председательства страны в ЕАЭС.
Владимир Путин отметил совместные успехи стран – членов союза в борьбе с пандемией коронавируса, добавив, что сегодня российские эксперты зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19, еще один препарат находится на завершающей стадии регистрации. В связи с этим Россия заинтересована, чтобы все партнеры по союзу приняли участие в клинических исследованиях вакцины, а также в организации совместного производства.
Президент России констатировал:
– Пандемия коронавируса, к сожалению, оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств: наблюдается спад ВВП, объемов торговли, промышленного производства. Все это сказывается на уровне занятости. Поэтому перед всеми нами в числе приоритетов (наряду с заботой о жизни и здоровье граждан) стоит задача – сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер.
По словам Владимира Путина, все это побуждает членов ЕАЭС еще больше сплотиться и еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия поддерживает подготовленный проект Стратегии интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках союза общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства:
– Все это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик наших государств и в конечном итоге повысить благосостояние и качество жизни наших граждан. Собственно говоря, в этом состоит основная наша цель.
Фото: архив БЕЛТА
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Путин: нужно активнее продвигаться по пути интеграционного строительства
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