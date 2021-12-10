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  2. Путин: несмотря на сложные условия, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно

Путин: несмотря на сложные условия, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно

Такое заявление Президент России Владимир Путин сделал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он отметил:


– Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно.

Владимир Путин уточнил:

– В этот сложный период времени для всей мировой экономики и для наших экономик тоже мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности. За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между государствами – членами союза превысил аналогичный показатель доковидного 2019 года. Устойчивую динамику демонстрируют встречные инвестиции, финансовый сектор и рынок труда.

Президент России с удовлетворением отметил, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза:

– Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с Евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы.

Владимир Путин обратил внимание на то, что к деятельности ЕАЭС все активней подключаются государства-наблюдатели:

– Они имеют возможность участвовать в деятельности на всех уровнях. Знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использовать в своих целях принятые решения.

Коме того, по словам Владимира Путина, развивающаяся в рамках ЕАЭС интеграция привлекает внимание и других зарубежных государств:

– В частности, налажена гибкая система связей нашего союза со странами – членами таких интеграционных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН. Ведутся переговоры с Ираном о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле. С этой страной согласовано продление действия временного соглашения на 3 года или до вступления в силу постоянного соглашения о свободной торговле. Реализация этого документа даст хорошие результаты.

Фото: ТАСС
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