Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции

(дальнейшей интеграции. – Прим. ТАСС)отметил глава российского государства, подчеркнув, что это касается «очень многих» экономических вопросов.По словам Владимира Путина, у Москвы и Минска есть «большой набор совместной работы» для сближения экономик и придания им большей конкурентоспособности.Президент России обратил внимание на тот факт, что «уже многое сделано, особенно в социальных вопросах».– заявил Владимир Путин.