Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции, хотя Президент Беларуси Александр Лукашенко и его команда – непростые переговорщики. Такую новость сообщает ТАСС.
– Должен сказать, что Александр Григорьевич и его вся команда – непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому (дальнейшей интеграции. – Прим. ТАСС) идти, – отметил глава российского государства, подчеркнув, что это касается «очень многих» экономических вопросов.
По словам Владимира Путина, у Москвы и Минска есть «большой набор совместной работы» для сближения экономик и придания им большей конкурентоспособности.
Президент России обратил внимание на тот факт, что «уже многое сделано, особенно в социальных вопросах». «Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата», – заявил Владимир Путин.