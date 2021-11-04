Путин: для России Беларусь – по-настоящему братский народ

Российский и белорусский народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства заявил Президент России Владимир Путин.
Глава РФ назвал символичным, что заседание ВГС проходит в особый для России день – в День народного единства, и поблагодарил Президента Беларуси за поздравления:
– Это праздник, знаменующий нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, который столетиями передается из поколения в поколение. В этом плане у России и Беларуси много общего. Нас связывает и многовековая братская дружба, и история, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту, мы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу сражались с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов.
Владимир Путин заметил, что не раз уже об этом говорил, но хочет повторить и сегодня:
– Для России Беларусь является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда.