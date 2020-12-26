Путеводитель по подаркам: чем порадовать близких на Новый год

Чем ближе Новый год, тем внушительнее список новогодних дел: елка, меню, новогодняя программа, подарки близким. С последним всегда заминка: кому и что подарить, чтобы действительно порадовать? Для удобства поиска напомним и бегло обозначим направления.

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Дети

Новый год в первую очередь детский праздник. И ждут они его с нетерпением – отсчитывают дни до Нового года даже те, кто еще считать толком не умеет. Кто умеет писать – пишут Деду Морозу, за остальных пишут мамы с папами. Дед Мороз, конечно, пожелание выполнит, но и родители что-то должны подарить любимому чаду. Но что? Детские подарки очень условно можно разделить на следующие группы.

Развивающие. Строго говоря, эту функцию несут все подарки, за исключением одежды, особенно для маленьких деток. Но все же выраженным развивающим эффектом обладают всевозможные конструкторы типа лего, магнитные конструкторы.

Также будет интересен маленьким детям космический песок, состоящий из кварцевого песка и гипоаллергенного полимера, фигурки из него прекрасно держат форму и не засыхают.

Обрадуют ребенка строительные наборы из кирпичиков и сахарного «цемента». Они, кстати, многоразовые – цемент растворяется в воде, кубики высушиваются, и можно строить что-то другое.

Детям постарше будут интересные наборы для выращивания кристаллов, микроскопы со стеклами, наборы юного химика, физика и. т. д.

Для души. Для мальчиков это машинки, игрушечные пистолетики, железные дороги. Для девочек – куклы, кукольные домики, игровые кухни, наборы стилиста и парикмахера, детская декоративная косметика. Подростки обоих полов желают получить в подарок гаджеты, девушки будут также рады сумочке или стильной одежде.

Оздоравливающие. К ним можно отнести вещи, стимулирующие детей активно проводить время на свежем воздухе: мячи, коньки, лыжи, санки, ватрушки и т.д.

Отдельно хотелось бы остановиться на универсальной составляющей любого детского подарка - книгах. Полноценным подарком они давно уже не являются, но стоит дарить их дополнительно к основному. Чтение – полезный навык, развивающий и ум, и душу. Приучайте.

Родители

«Ничего не нужно» – обычный ответ мам и пап, заботящихся о наших финансах. Ворчат, когда принимают подарки, «не надо было тратиться», радуются, когда разворачивают, и с гордостью потом показывают знакомым. Подарки дорогим людям могут быть такими.

Полезные. Например, системы хранения (обуви, одежды и т.д.). Вы о них знаете, а они, может, и нет – кто-то же сидит с вашими детьми, когда вы по магазинам ходите. Если мама печет любимые вами блинчики, вафли или орешки – подарите соответствующую технику. Пьют кофе – к месту будет турка, коробка хорошего кофе или чая. Кошельки, красивое постельное белье, пледы тоже кстати – будет повод обновить.

Для души. Книги, билеты в театр. Не театралы? – в кино. Особенно если в последний раз они там были в прошлом веке. Мамам-рукодельницам под елку можно положить наборы для вышивки, раскраски по номерам, алмазную вышивку – выбор огромен. Папам – банный набор, удочки (смотря чем увлекается).

Универсальным дополнительным подарком могут стать съедобные наборы: рыбные или мясные корзины для папы, фруктовые или сладкие – для мамы. Балуйте.

Муж

Здесь все просто, так как свои пожелания вам озвучат. А если нет, то полезным подарком, например, может стать набор инструментов, хотя некоторые вопреки ежегодным опросам обрадуются годовому набору носков. Выбор подарка для души зависит от предпочтений супруга и может быть любым – от книг до набора для приготовления пива в домашних условиях. Если муж свое авто называет «ласточкой» – дарить можно все, что порадует автомобиль: ароматизаторы, чехлы, коврики и т.д. Заботьтесь.

Жена

И тут несложно: сертификаты (спа, фитнес-клуб, консультация стилиста), духи, «та самая сумочка»), абонементы (школа танцев, фитнес-клуб, бассейн, а может, и в библиотеку). Словом, все, что полезно для психического здоровья женщины.

Еще один топ-подарок – украшения. Даже вслепую можно дарить любые серьги или кулон – женщина найдет и повод, и с чем их носить. В этом случае дополнительный подарок лучше сразу ограничить конфетами, потому что идеальным допподарком к серьгам может быть только кольцо. А жена у вас красавица. Радуйтесь.

Молодой человек

Лучший подарок – воплотить мечту. Например, подарить два билета на концерт любимой группы (ну куда он без вас), хоккейный матч (крепитесь) или прыжок с парашютом (мужайтесь). Молодому человеку актуально также дарить сенсорные перчатки, умные часы или набор для ухода за бородой и усами. Набор инструментов дарить рановато. Не вспугните.

Любимая девушка

То же, что и в разделе «Жена». Привыкайте.

Бабушки и дедушки

Полезным подарком для старшего поколения являются приборы для диагностики и профилактики здоровья: тонометры, глюкометры, ортопедические подушки и т.д. Поскольку пожилые люди часто мерзнут, пригодятся тапочки с подогревом или теплые пледы с рукавами. Если позволяет бюджет – путевки в санаторий. Бабушку порадуют наборы чая, меда, специй, подписка на журналы, деда – садовый инвентарь.

Душевным подарком станет кресло-качалка или электронная фоторамка с оцифрованными старыми фотографиями. Или мобильный телефон с удобным интерфейсом и установленными мессенджерами для быстрой связи с вами. Навещайте их чаще – это лучший подарок.